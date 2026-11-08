İspanya La Liga'da Villarreal ile Getafe karşı karşıya geliyor. Aynı puana sahip iki ekibin mücadelesinde takımların sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı merak ediliyor. Peki, Villarreal - Getafe maçı nereden izlenir, yayın bilgileri neler? İşte detaylar...

La Liga'da heyecan tüm hızıyla sürerken Villarreal ile Getafe önemli bir puan mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ligin iki ekibi de geride kalan haftalarda istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı. Aynı puana sahip takımların mücadelesinde alınacak sonuç, sıralamadaki dengeleri etkileyebilir. Taraftarlar ise karşılaşmanın yayın bilgilerini ve sahaya çıkacak kadroları merak ediyor. Peki, Villarreal - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç öncesi son bilgiler...

Villarreal - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

VILLARREAL - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?

Villarreal ile Getafe, 8 Kasım 2026 Pazar günü La Liga'nın 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele Villarreal'in sahası Estadio de la Cerámica'da oynanacak.

VILLARREAL - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. İspanya yerel saatiyle 18.30'da oynanacak mücadelede düdük Carlos Muñiz Muñoz'da olacak.

VILLARREAL - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Getafe karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. S Sport Plus'ın 8 Kasım tarihli resmî yayın akışında mücadele saat 20.30'da yer alıyor.

VILLARREAL - GETAFE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI