UEFA'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

UEFA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımda, Türkiye'nin köklü futbol geleneğine, tutkulu taraftarlarına ve Avrupa futboluna katkılarına vurgu yapıldı.

UEFA sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramını kutlayan bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun! Zengin bir futbol geleneğine sahip bir ülke olan Türkiye'nin tutkulu taraftarları ve gurur verici tarihi, Avrupa sahnesinde unutulmaz anların yaşanmasına katkıda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

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