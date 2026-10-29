CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

UEFA'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

UEFA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımda, Türkiye'nin köklü futbol geleneğine, tutkulu taraftarlarına ve Avrupa futboluna katkılarına vurgu yapıldı.

Giriş Tarihi:
UEFA'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

UEFA sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramını kutlayan bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun! Zengin bir futbol geleneğine sahip bir ülke olan Türkiye'nin tutkulu taraftarları ve gurur verici tarihi, Avrupa sahnesinde unutulmaz anların yaşanmasına katkıda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

#UEFA
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajları!
Sonraki Haber
Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajları!