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İstanbul'daki 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin hazırlıkları sürdürülüyor

Türkiye, 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TFF, 2 Haziran 2027'de Beşiktaş Park'ta oynanacak final öncesinde UEFA heyetiyle organizasyon toplantıları gerçekleştirildiğini ve stadyumda incelemelerde bulunulduğunu açıkladı.

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İstanbul'daki 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin hazırlıkları sürdürülüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'da oynanacak 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin hazırlıklarının sürdüğünü duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre UEFA ve TFF heyetleri, 26-28 Ekim tarihlerinde Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadı) organizasyon toplantıları gerçekleştirdi ve stadyumda incelemelerde bulundu.

UEFA, TFF ve Beşiktaş Kulübü yetkililerinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda; takımların konaklama ve seyahat planları, kullanacakları antrenman sahaları, stadyum ve şehir operasyonları, taraftar ve medya alanları ile ulaşım düzenlemeleri ele alındı.

Toplantılarda oteller, seyahat güzergahları, stadyum, taraftar toplanma ve ulaşım alanlarında uygulanacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Üç gün süren programda, Beşiktaş Park çevresinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi.

UEFA Konferans Ligi'nde final karşılaşması, 2 Haziran 2027'de Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Beşiktaş Park'ta oynanacak.

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