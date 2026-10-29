Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Eduardo Camavinga'nın geleceği gündemdeki yerini koruyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Fransız yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmasına izin vermek istemediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Real Madrid'de Eduardo Camavinga'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun ocak ayında takımdan ayrılması gündeme gelirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun bu ihtimale sıcak bakmadığı öne sürüldü.

CAMAVINGA FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Real Madrid'de bu sezon şu ana kadar 10 karşılaşmada görev alan Camavinga, toplam 365 dakika sahada kaldı. Çoğunlukla yedek kulübesinde yer alan Fransız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir, ligde ise iki karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Sınırlı süre almasına rağmen Camavinga'nın takımda kalma konusunda kararlı olduğu ve kendisini teknik ekibe kanıtlamak için mücadelesini sürdürdüğü belirtildi. Barcelona karşılaşmasında da forma giyen yıldız oyuncu, daha fazla süre alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

MOURINHO OCAK AYINDA AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Bernabeu Digital'in haberine göre Jose Mourinho, sezonun ikinci yarısında Camavinga'ya önemli bir rol vermeyi planlıyor. Portekizli teknik adamın, yoğun fikstür ve takımın önündeki zorlu mücadeleler nedeniyle Fransız orta saha oyuncusunu kadroda tutmak istediği aktarıldı.

Haberde, Mourinho'nun sezon ortasında orta sahadaki alternatiflerinden birini kaybetmek istemediği ve Camavinga'nın az süre almasının kendisinden vazgeçildiği anlamına gelmediği vurgulandı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE TABLO DEĞİŞEBİLİR

Son dönemde Camavinga'nın olası ayrılığıyla ilgili iddialar gündeme gelse de mevcut koşullarda ocak ayında Real Madrid'den ayrılması beklenmiyor.

Bununla birlikte Fransız futbolcunun sezonun kalan bölümünde forma şansı bulamaması, yaz transfer döneminde geleceğinin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Camavinga'nın Real Madrid'deki konumu, sezonun ikinci yarısındaki performansı ve alacağı süreye göre şekillenebilir.



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Bernabeu Digital: "Real Madrid, Camavinga için kararını verdi: Mourinho ayrılığı engelliyor."



