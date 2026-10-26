Arda Güler Barcelona-Real Madrid maçı sonrası İspanya'da gündem oldu!
İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Dev müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler ise performansıyla alkış alırken, Barcelona karşısındaki etkili futbolu İspanya'da gündem oldu. İşte o manşetler... | Son dakika spor haberleri
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İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe kaydetti.
Camp Nou'da oynanan mücadelede Real Madrid, 41. dakikada Mbappe'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda baskısını artıran Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle skora denge getirdi.
Karşılaşmanın son bölümünde yeniden sahneye çıkan Mbappe, 88. dakikada attığı golle Real Madrid'e galibiyeti getirdi. Sahadan 2-1'lik zaferle ayrılan Madrid ekibi, ezeli rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.
Bu sonucun ardından 27 puanda kalan Barcelona, La Liga'daki liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise puanını 24'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini aldı.
ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico'ya ilk 11'de başladı.
Mücadelede 90+4. dakikaya kadar sahada kalan Arda, yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı.
ARDA GÜLER'DEN DUYGUSAL YANIT Real Madrid'in Barcelona karşısında aldığı galibiyetin ardından kulübün Arda Güler için yaptığı paylaşım dikkat çekti. Eflatun-beyazlı ekip, milli futbolcuya yönelik sevgi dolu mesajında, "Arda, sana olan sevgim çarşambadan beri değişmedi. Seni hâlâ seviyorum." ifadelerini kullandı.
Kulübünün paylaşımına kayıtsız kalmayan Arda Güler de sosyal medya üzerinden verdiği yanıtla Real Madrid'e olan bağlılığını gösterdi.
"SONSUZA KADAR HALA MADRID" Milli yıldız, Real Madrid'in mesajına, "Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de seni seviyorum. Hala Madrid, sonsuza kadar!" sözleriyle karşılık verdi.
ARDA İSPANYA'DA MANŞETLERDE
Öte yandan El Clasico'nun ardından İspanyol basını, Arda Güler'in performansını sayfalarına taşıdı.
İŞTE ARDA GÜLER İÇİN YAPILAN YORUMLAR...
AS: Çok iyi, ancak bir yıldız işaretiyle. Çünkü hareket özgürlüğü tamamen kendisine bırakılmıştı. Gecesinde birçok olumlu an vardı; özellikle savunma arkasına gönderdiği paslarda sol ayağını konuşturdu. Diomande ve Mbappe'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak ikisi de bu fırsatları değerlendiremedi. Üstelik bu iki pası adeta bir cerrahın neşteri gibi hassas bir şekilde attı.
Bununla birlikte, kendi yarı sahasında yaptığı birkaç dalgınlık nedeniyle bazı olumsuz anlar da yaşadı ve bu pozisyonların ardından Lunin'in reflekslerine teşekkür etmesi gerekti. Ancak Arda'yla Real Madrid'in çok daha fazla Real Madrid olduğu tartışılmaz. Oyunda giderek daha fazla olgunluk kazanıyor ve sahada otoritesini hissettiriyor; bu da fark ediliyor.
MARCA: PEDRI'Yİ ADETA İPE DİZİYOR
İlk Yarı: Orta sahada muazzam bir top çalma, hızla depar atıyor, Pedri'yi adeta ipe diziyor... ve ceza sahası içinde Cubarsí'nin markajına rağmen çektiği şut üstten auta çıkıyor. Valverde ile harika anlaşıyorlar. Birbirlerini çok iyi anlıyorlar ve alanları daha da iyi paylaşıyorlar.
Türk oyuncu, ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutlarla şimdiden üç korner kazandırdı. Arda'dan ayak dışıyla adeta şiir gibi bir pas... ancak Mbappe bunu ucu ucuna kaçırıyor. Arda'dan affedilmez bir top kaybı, ancak Lunin'in dikkati sayesinde pozisyon golle sonuçlanmıyor. Diomande'yi kaleciyle karşı karşıya bırakıyor... ancak Fildişili oyuncu fırsatı tepiyor. Arda'dan boş alana bir başka sihirli top, ancak Mbappe yine değerlendiremiyor. Arda'nın harika şutunu Joan García iyi çıkarıyor.
MUNDO DEPORTIVO: Top Türk yıldıza her geldiğinde Real Madrid hücumunda heyecan verici bir şeyler yaşandı. Savunmaya yardım etti ancak bu yardımların birinde topu kaybetti ve bu top Barcelona adına tehlikeli bir pozisyona dönüştü. Kalite. Topla her buluştuğunda Real Madrid hücumlarında tehlikeli bir şeyler oldu.
SPORT: Pedri'den topu kaptı ve Madrid'in ilk net pozisyonunu yarattı. Bilinçli bir şekilde pres yaptı ve Mbappe'ye üstten pozisyon hazırladı. Ayrıca Gordon için tehlikeli bir pozisyona dönüşen bir top kaybı yaptı ancak Lunin tehlikeyi önledi.
İyi bir pasla oyunu açarak golde pay sahibi oldu. Bu takımda ayaklarına en çok hakim olan oyuncu o ve işlerin iyi gitmesi için her şey onun futbol aklından geçiyor.