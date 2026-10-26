Arda Güler Barcelona-Real Madrid maçı sonrası İspanya'da gündem oldu!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Dev müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler ise performansıyla alkış alırken, Barcelona karşısındaki etkili futbolu İspanya'da gündem oldu. İşte o manşetler... | Son dakika spor haberleri