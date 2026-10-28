Fenerbahçe arsaVev, Real Sociedad deplasmanında mağlup oldu

UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Maria Alves, 81. dakikada kırmızı kart gördü. Turun galibini belirleyecek rövanş mücadelesi, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Real Sociedad takımına 2-0 yenildi.



San Sebastian şehrindeki Zubieta Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi.



İkinci yarıda Maren Lezeta ve Ainhoa Marin ile goller bulan İspanyol takımı, müsabakayı 2-0 kazandı.



Fenerbahçe'de Maria Alves, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Müsabakanın rövanşı, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.