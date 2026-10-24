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Julain Alvarez attı Atletico Madrid kazandı!

İspanya La Liga 10. hafta maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin rakibi Atletico Madrid sahasında Deportivo'yu ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı. İşte maçın detayları...

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Julain Alvarez attı Atletico Madrid kazandı!

Atletico Madrid, İspanya La Liga 10. hafta maçında Deportivo'yu sahasında 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48'inci dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Atletico Madrid 25 puana yükseldi ve 2'nci sırada yer aldı. Deportivo ise 11 puanda kaldı.

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