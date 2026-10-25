Hull City ile Brentford yenişemedi!

İngiltere Premier Lig 8. hafta maçında Hull City ile Brenford 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

Hull City, İngiltere Premier Lig 8. hafta maçında Brentford ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 24. dakikada Oli McBurnie (P) kaydetti. Konuk ekibin golü ise 63'üncü dakikada Dango Ouattara'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Hull City 10 puana yükseldi ve 10'uncu sırada yer aldı. Brentford ise 11 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Hull City, Ipswich Town'u; Brentford ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.