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Inter, Fiorentina'yı uzatmalarda devirdi

Inter, Serie A'nın 8. haftasında Fiorentina'yı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

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Inter, Fiorentina'yı uzatmalarda devirdi

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, sahasında konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken Fiorentina, 65. dakikada Alex Jimenez'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

INTER SON DAKİKALARDA GERİ DÖNDÜ

Maçın son bölümüne geride giren Inter, 90+1. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle skora denge getirdi. Mücadelenin 90+8. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Piotr Zielinski, ağları havalandırarak takımına galibiyeti getirdi.

INTER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla ligdeki tek beraberliği bulunan ve yenilgi yüzü görmeyen Inter, puanını 22'ye yükselterek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Fiorentina ise 4 puanla 18. sırada kaldı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 72. dakikasında yerini galibiyet golünü atan Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Ligin gelecek haftasında Inter, deplasmanda Venezia ile karşılaşacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

#Hakan Çalhanoğlu #Venezia #Atalanta #Serie A #Inter #İtalya Serie A #Fiorentina
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