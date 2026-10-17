Everton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Everton'un evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Everton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Everton'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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EVERTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?
Everton-Chelsea maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 14.30'da oynanacak.
EVERTON-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Everton-Chelsa maçı beIN SPORTS 3'de canlı olarak yayınlanacak.