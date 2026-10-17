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Everton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Everton'un evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Everton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Everton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Everton'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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EVERTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Everton-Chelsea maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 14.30'da oynanacak.

EVERTON-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton-Chelsa maçı beIN SPORTS 3'de canlı olarak yayınlanacak.

#Everton #Chelsea
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