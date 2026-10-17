Fulham-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Fulham ile Hull City karşı karşıya gelecek. Fulham'ın evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Fulham-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Fulham ile Hull City kozlarını paylaşacak. Fulham'ın ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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FULHAM-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?
Fulham-Hull City maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 17.00'de oynanacak.
FULHAM-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fulham-Hull City maçı beIN SPORTS MAX 1'de yayınlanacak.