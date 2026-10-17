İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Manchester City'nin evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Manchester City-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Manchester City, kendi sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geliyor. Puan tablosunun zirvesinde yer alan ev sahibi ekip, bu maçı da kayıpsız atlatmayı hedeflerken; konuk Ipswich Town ise Etihad Stadyumu'ndan sürpriz yaparak üst sıralar için kritik puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Müsabakanın yayın saati, tarihi ve ekranlara geleceği kanal gibi tüm ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Manchester City-Ipswich Town maçı canlı yayın bilgileri ve maça dair son notlar...

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MANCHESTER CITY-IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Ipswich Town maçı, 17 Ekim Cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma TSİ 17.00'da başlayacak.

MANCHESTER CITY-IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Ipswich Town karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.