Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szymanski'den Robben golü!

Rennes, Fransa Ligue 1'in 8. haftasında RC Strasbourg'u evinde 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski attığı 2 golle maçın yıldızı olurken attığı 2. golle ise gözlerin pasını sildi. İşte o anlar...