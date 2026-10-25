CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szymanski'den Robben golü!

Rennes, Fransa Ligue 1'in 8. haftasında RC Strasbourg'u evinde 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski attığı 2 golle maçın yıldızı olurken attığı 2. golle ise gözlerin pasını sildi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szymanski'den Robben golü!

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Rennes, RC Strasbourg'u evinde 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski, attığı 2 golle zaferin mimarlarından olurken kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydederken adeta Hollandalı eski efsane futbolcu Arjen Robben'i hatırlattı. Polonyalı yıldız, 61. dakikada topu sol ayağına aldı ve ceza sahası dışından kaleciyi gafil avladı.

İŞTE O ANLAR

#Sebastian Szymanski #Rennes #Fenerbahçe #RC Strasbourg
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Bayern Münih derbi öncesi hata yapmadı!
Sonraki Haber
Bayern Münih derbi öncesi hata yapmadı!