Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szymanski'den Robben golü!
Rennes, Fransa Ligue 1'in 8. haftasında RC Strasbourg'u evinde 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski attığı 2 golle maçın yıldızı olurken attığı 2. golle ise gözlerin pasını sildi. İşte o anlar...
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Rennes, RC Strasbourg'u evinde 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski, attığı 2 golle zaferin mimarlarından olurken kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydederken adeta Hollandalı eski efsane futbolcu Arjen Robben'i hatırlattı. Polonyalı yıldız, 61. dakikada topu sol ayağına aldı ve ceza sahası dışından kaleciyi gafil avladı.
İŞTE O ANLAR
👀 Sebastian Szymanski'den olağanüstü gol! #Ligue1McDonalds #beINSPORTS https://t.co/xiUb8Azx7K— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 25, 2026