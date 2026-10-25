Bayern Münih Freiburg'u 3 golle geçerek derbi öncesi hata yapmadı!

Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Bayern Münih, Freiburg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Bayern Münih, Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Freiburg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Dayot Upamecano, 42'nci dakikada Serge Gnabry ve 90+5. dakikada Michael Olise kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 82'nci dakikada Tom Bischof'tan (KK) geldi.



Bu karşılaşmayla birlikte Bayern Münih 17 puana yükseldi ve zirve yarışında hata yapmayarak derbi öncesi averaj farkıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Freiburg ise 13 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı.



Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Freiburg, Augsburg deplasmanına konuk olacak. Bayern Münih ise sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.