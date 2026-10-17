İspanya La Liga'nın 9. haftasında Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Espanyol'un evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Espanyol, kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışından kopmamak için zirve takibini sürdüren konuk Atletico Madrid, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor; ev sahibi Espanyol ise taraftarının desteğini arkasına alarak sürpriz bir sonuca imza atmak ve puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan naklen yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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ESPANYOL-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol-Atletico Madrid maçı, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.00'de başlayacak.

ESPANYOL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Espanyol-Atletico Madrid karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.