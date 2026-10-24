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Napoli-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Napoli'nin evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Napoli-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...

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Napoli-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma kozlarını paylaşacak. Napoli'nin evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Napoli-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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NAPOLI-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Napoli-Roma maçı 24 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

NAPOLI-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli-Roma maçı TSİ 19.00'da oynanacak.

NAPOLI-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli-Roma maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

#Roma #Napoli
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