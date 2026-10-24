Napoli-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Napoli'nin evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Napoli-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...