Napoli-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Napoli'nin evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Napoli-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma kozlarını paylaşacak. Napoli'nin evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Napoli-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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NAPOLI-ROMA MAÇI NE ZAMAN?
Napoli-Roma maçı 24 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.
NAPOLI-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Napoli-Roma maçı TSİ 19.00'da oynanacak.
NAPOLI-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Napoli-Roma maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.