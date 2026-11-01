Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander deplasmanında üç puan arayacak. El Clasico galibiyetiyle moral bulan eflatun-beyazlılar, ligdeki galibiyet serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Racing Santander-Real Madrid maçı canlı takip ekranı!

La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid, deplasmanda kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Ev sahibi Racing Santander ise son iki maçında aldığı galibiyetlerin ardından güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmayı hedefliyor.

RACING SANTANDER - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 18.15'te başlayacak.

RACING SANTANDER - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID EL CLASICO GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHADA

Real Madrid, geçtiğimiz hafta sonu Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek El Clasico'dan önemli bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren başkent ekibi, tüm kulvarlarda üst üste beş galibiyete ulaştı.

La Liga'da 10 karşılaşmada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Real Madrid, 24 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Lider Barcelona ile arasında üç puan bulunan eflatun-beyazlılar, Racing Santander karşısında kazanarak farkı azaltmak istiyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, yoğun maç takvimi öncesinde deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

RACING SANTANDER'DE SON HAFTALARIN MORALİ

Geçen sezon Segunda Division'da gösterdiği performansla La Liga'ya yükselen Racing Santander, yeni sezonda ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip, 10 haftada topladığı 11 puanla lig sıralamasında 13. basamakta bulunuyor.

Son iki maçını kazanan Jose Alberto Lopez'in öğrencileri, önce ligde Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Ardından Kral Kupası'nda Ribadesella CF'yi 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Racing Santander, Real Madrid karşısında da bu formunu sahaya yansıtmak istiyor.

RACING SANTANDER'İN REAL MADRID HASRETİ

İki takım arasındaki geçmiş maçlarda Real Madrid'in belirgin üstünlüğü bulunuyor. Racing Santander, rakibiyle oynadığı son 10 karşılaşmanın dokuzunu kaybetti. İki ekibin son buluşması Şubat 2012'de gerçekleşmiş ve Real Madrid sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Racing Santander, Real Madrid'i son olarak Nisan 2007'de sahasında 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, bu kez taraftarı önünde uzun süren galibiyet hasretini sona erdirmek için mücadele edecek.

RACING SANTANDER-REAL MADRID MAÇI CANLI TAKİP EKRANI!