Arsenal-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan, 8. haftasında Arsenal-Everton maçı ile devam ediyor. Zirve takibinde hata yapma payı bulunmayan Arsenal, üst sıraları hedefleyen rakibine karşı kıran kırana bir mücadele verecek. Peki Arsenal-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.