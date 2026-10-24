Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak mücadelede ev sahibi Aston Villa, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City ise şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverler, Aston Villa - Manchester City maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
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ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aston Villa ile Manchester City arasındaki Premier Lig 8. hafta mücadelesi, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Villa Park'ta oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.
ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Manchester City karşılaşması, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Premier Lig heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi beIN Sports 3 üzerinden canlı izleyebilecek.