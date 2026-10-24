Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...