Köln-Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya futbolunda Köln ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. RheinEnergieStadion’da oynanacak mücadele futbolseverlerle buluşacak. Peki, Köln-Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları...