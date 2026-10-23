Torino-Monza maçı bilgileri: ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan, 8. haftasında Torino-Monza maçı ile sürüyor. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede taraftların tek hedefi, Torino Olimpiyat Stadyumu'ndan galibiyet ile ayrılmak ve üst sıralara tırmanmak. Peki Torino-Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...