Ipswich Town-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Ipswich Town ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Ipswich'in evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Ipswich Town-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...