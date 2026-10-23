Brest-Nice maçı bilgileri: ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan, 8. haftasında Brest-Nice maçı ile sürüyor. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren bu karşılaşmada taraflar, alacakları bir galibiyet ile üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki Brest-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...