Brest-Nice maçı bilgileri: ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'de heyecan, 8. haftasında Brest-Nice maçı ile sürüyor. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren bu karşılaşmada taraflar, alacakları bir galibiyet ile üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki Brest-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Fransa Ligue 1'in 8. hafta açılış mücadelesinde Brest, kendi sahasında Nice ile karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda 9 puan ile 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, son haftalardaki başarılı grafiği sürdürmeyi hedeflerken; konuk Nice ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Müsabakanın yayın saati, tarihi ve ekranlara geleceği kanal gibi tüm ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Brest-Nice maçı canlı yayın bilgileri ve maça dair son notlar...
👉🏻Brest-Nice maçını takip etmek için tıkla
BREST-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brest-Nice maçı, 23 Ekim Cuma günü Francis-Le Blé Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.
BREST-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?
Brest-Nice karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.