Stuttgart-Mönchengladbach maçı bilgileri! ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan, 7. haftasında Stuttgart-Borussia Mönchengladbach maçı ile sürüyor. Ligin ilk 6 haftasında puanla tanışamamış konuk ekip, zorlu deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor. Stuttgart'ın hedefi ise 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara tırmanmak. Peki Stuttgart-Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 7. hafta açılış mücadelesinde Stuttgart, kendi sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda 13. sırada yer alan ev sahibi ekip, üst sıralara tırmanmayı hedeflerken; konuk Mönchengladbach ise zorlu deplasmanda ligdeki ilk puan ya da puanlarını hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Müsabakanın yayın saati, tarihi ve ekranlara geleceği kanal gibi tüm ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Stuttgart-Borussia Mönchengladbach maçı canlı yayın bilgileri ve maça dair son notlar...

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STUTTGART-MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stuttgart-Mönchengladbach maçı, 23 Ekim Cuma günü Stuttgart Arena'da sahne alacak. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

STUTTGART-MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Mönchengladbach karşılaşması S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.