Boluspor-Vanspor maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta Boluspor-Vanspor maçıyla start alıyor. Peki, Boluspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Boluspor-Vanspor maçıyla ilgili tüm detaylar...