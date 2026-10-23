Boluspor-Vanspor maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta Boluspor-Vanspor maçıyla start alıyor. Peki, Boluspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Boluspor-Vanspor maçıyla ilgili tüm detaylar...
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının açılış maçında Boluspor ile Vanspor karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Emrullah Baydar yönetecek. Baydar'ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Ferhat Çalar yapacak.
Mücadele öncesi henüz galibiyeti bulunmayan Boluspor, 1 puanla son sırada bulunuyor. 7 puanlı Vanspor ise 18. sırada yer alıyor.
BOLUSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Boluspor-Vanspor maçı, 23 Ekim Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii'den canlı yayınlanacak.