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Hakimi hat-trick yaptı PSG kazandı!

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında PSG, Le Havre'ı 5-1 mağlup etti.

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Hakimi hat-trick yaptı PSG kazandı!

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Le Havre ile PSG karşı karşıya geldi.

CMA CGM'de oynanan maçta PSG, Le Havre'ı 5-1 mağlup etti.

PSG'nin gollerini 26. dakikada Mika Godts, 28, 55 ve 69. dakikalarda Achraf Hakimi ve 62. dakikada Senny Mayulu kaydederken Le Havre'ın tek golünü Josh Maja kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG, 20 puana yükselerek Ligue 1'de zirveye yerleşti. Le Havre ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

#Mika Godts #PSG #Le Havre #Ligue 1
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