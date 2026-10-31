Manchester City Brighton'a yenildi: Üst üste 2. mağlubiyetini aldı!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, deplasmanda Manchester City'i 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya geldi.

Etihad'da oynanan maçta Brighton, Manchester City'i 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golünü 11. dakikada Yasin Ayari kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Brighton, son 6 maçta 5. galibiyetini alarak 19 puana yükseldi. Manchester City ise 2 maç üst üste yenilgi almış oldu. Manchester ekibi, 21 puanda kaldı.