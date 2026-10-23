CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Arda Güler, 2032'ye kadar Real Madrid'de!

Milli yıldızımız Arda Güler, takımı Real Madrid ile 2032'ye kadar sürecek yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi:
Arda Güler, 2032'ye kadar Real Madrid'de!

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre eflatun-beyazlılar, 21 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmayla birlikte 2032 yılına kadar İspanyol devine bağlı kalacak olan Arda Güler, tüm belgeleri imzaladı. Resmi açıklamanın ise henüz yapılmadığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maça çıkan Güler, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

#Arda Güler #Real Madrid
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Alaves-Malaga maçı ne zaman?
Alaves-Malaga maçı ne zaman?
Boluspor-Vanspor maçı bilgileri!
Sonraki Haber
Boluspor-Vanspor maçı bilgileri!