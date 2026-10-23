Milli yıldızımız Arda Güler, takımı Real Madrid ile 2032'ye kadar sürecek yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre eflatun-beyazlılar, 21 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmayla birlikte 2032 yılına kadar İspanyol devine bağlı kalacak olan Arda Güler, tüm belgeleri imzaladı. Resmi açıklamanın ise henüz yapılmadığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maça çıkan Güler, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.