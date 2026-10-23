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Muslera kalesinde devleşti! Takımını finale götürdü

Libertadores Kupası yarı finalinde Flamengo ile kozlarını paylaşam Estudiantes, Fernando Muslera'nın kalesinde devleştiği tarihi karşılaşmada adını finale yazdırdı. Seri penaltı atışlarına giden mücadelede tam 3 penaltı kurtararak maça damgasını vuran tecrübeli file bekçisi, takımını finale taşıyan isim oldu. İşte o kurtarışlar...

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Muslera kalesinde devleşti! Takımını finale götürdü

Libertadores Kupası'nda Flamengo ile Estudiantes arasında oynanan yarı final rövanş mücadelesi, nefes kesen anlara tanıklık etti. Normal süresi golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmada, eşleşmenin ilk maçının da 0-0 berabere bitmesi nedeniyle kazananı seri penaltı vuruşları belirledi. Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera, 5 penaltının 3'ünü kurtararak Estudiantes'i finale taşıyan isim oldu. 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin sevinci kameralara yansırken o görüntüler, Galatasaraylı taraftarlar arasında gündem oldu.

İŞTE MUSLERA'NIN TARİHİ PERFORMANSI

💪🦁 @EdelpOficial gigante! Muslera defendeu 3⃣ e colocou os argentinos na Final da CONMEBOL #Libertadores. https://t.co/5ImV1bywPm

#Estudiantes #Flamengo #Fernando Muslera #Galatasaray
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