Libertadores Kupası yarı finalinde Flamengo ile kozlarını paylaşam Estudiantes, Fernando Muslera'nın kalesinde devleştiği tarihi karşılaşmada adını finale yazdırdı. Seri penaltı atışlarına giden mücadelede tam 3 penaltı kurtararak maça damgasını vuran tecrübeli file bekçisi, takımını finale taşıyan isim oldu. İşte o kurtarışlar...

Libertadores Kupası'nda Flamengo ile Estudiantes arasında oynanan yarı final rövanş mücadelesi, nefes kesen anlara tanıklık etti. Normal süresi golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmada, eşleşmenin ilk maçının da 0-0 berabere bitmesi nedeniyle kazananı seri penaltı vuruşları belirledi. Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera, 5 penaltının 3'ünü kurtararak Estudiantes'i finale taşıyan isim oldu. 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin sevinci kameralara yansırken o görüntüler, Galatasaraylı taraftarlar arasında gündem oldu.

İŞTE MUSLERA'NIN TARİHİ PERFORMANSI

💪🦁 @EdelpOficial gigante! Muslera defendeu 3⃣ e colocou os argentinos na Final da CONMEBOL #Libertadores. https://t.co/5ImV1bywPm

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2026