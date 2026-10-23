Bayern Münih'te şok! Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Genç çalıştırıcının son dönemde viral bir enfeksiyonla mücadele ettiği öğrenildi.

Almanya Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Bayern Münih'te yaşanan sağlık krizi futbol gündemine bomba gibi düştü. Alman basınında yer alan bilgilere göre, Alman ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany, antrenman sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Yaşanan ani rahatsızlık sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Belçikalı çalıştırıcı, derhal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli hocanın bir süredir viral bir enfeksiyonla mücadele ettiği ve bu sebeple fiziksel olarak zorlanma yaşadığı ifade edildi. Daha önce RB Leipzig maçı sonrasında da rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamayan Kompany'nin, Arsenal karşılaşması öncesindeki bazı antrenmanlarda da yer alamadığı hatırlatıldı. Alman kulübünden ve sağlık heyetinden yapılacak resmi açıklamalar beklenirken, yaşanan bu talihsiz olay camiada büyük bir endişe yarattı.