Portekiz'den Cristiano Ronaldo kararı! İşte aldığı ceza

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampını izinsiz terk ettiği gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 bin euro para cezasına çarptırıldığı öne sürüldü.

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekiz Milli Takımı kampını izinsiz terk ettiği iddia edilen 41 yaşındaki futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 bin euro para cezası verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldı. Yaşanan gelişme futbol gündeminde geniş yankı uyandırırken, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretleri de beraberinde geldi.

Ronaldo, daha sonra yaptığı açıklamada milli takımı tamamen bırakmadığını ifade etti. Ancak deneyimli futbolcunun Portekiz Milli Takımı'na ne zaman döneceği ve kariyerinin bundan sonraki bölümünde nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı.

PORTEKİZ FORMASIYLA TARİHİ RAKAMLAR

Portekiz Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, milli formayla ortaya koyduğu performansla da dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu, Portekiz formasıyla çıktığı 234 maçta 146 gol kaydetti.

Milli takım tarihine adını yazdıran Ronaldo'nun yaşanan gelişmelerin ardından nasıl bir karar vereceği, futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.