Atalanta-Venezia maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta sahasında Venezia ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi taraftarlar, "Atalanta-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta ile Venezia kozlarını paylaşacak. Atalanta'nın evinde oynanacak olan maç öncesi taraftarlar, "Atalanta-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Ayrıca bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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ATALANTA-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN?
Atalanta-Venezia maçı 12 Ekim Pazartesi (Bugün) oynanacak.
ATALANTA-VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?
Atalanta-Venezia maçı TSİ 19.30'da oynanacak.
ATALANTA-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Atalanta-Venezia maçı S Sport Plus'ta yayınlanacak.