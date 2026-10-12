Atalanta-Venezia maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta sahasında Venezia ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi taraftarlar, "Atalanta-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...