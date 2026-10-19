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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'dan TFF'ye ziyaret!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'dan TFF'ye ziyaret!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla'ya üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti." ifadeleri kullanıldı.

#Türkiye Futbol Federasyonu #İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
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