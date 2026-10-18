CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Arda Güler'den Sevilla'ya nefis gol! İzle...

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Sevilla'yı konuk etti. Karşılaşmanın 30. dakikasında milli yıldız Arda Güler yaptığı harika vuruşla skor perdesini açtı. İşte Arda'nın golü...

Giriş Tarihi:
Arda Güler'den Sevilla'ya nefis gol! İzle...

İspanya La Liga'nin 8. haftasında Real Madrid'in sahasında Sevilla'yı konuk ettiği karşılaşmaya milli yıldız Arda Güler damga vurdu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, yaptığı harika vuruşla skor perdesini açtı.

İŞTE ARDA'NIN GOLÜ

#S Sport #İspanya La Liga #Sevilla #Ar #Arda #Arda Güler #Real Madrid
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Kasımpaşa taraftarları Filistin'i unutmadı!
Sonraki Haber
Kasımpaşa taraftarları Filistin'i unutmadı!