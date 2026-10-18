Arda Güler'den Sevilla'ya nefis gol! İzle...
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Sevilla'yı konuk etti. Karşılaşmanın 30. dakikasında milli yıldız Arda Güler yaptığı harika vuruşla skor perdesini açtı. İşte Arda'nın golü...
İspanya La Liga'nin 8. haftasında Real Madrid'in sahasında Sevilla'yı konuk ettiği karşılaşmaya milli yıldız Arda Güler damga vurdu.
Karşılaşmanın 30. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, yaptığı harika vuruşla skor perdesini açtı.
İŞTE ARDA'NIN GOLÜ
ARDA GÜLER'DEN HARİKA GOL! 🌟🇹🇷 Arda, attığı nefis golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi! 🤌 🟡 @iddaa & https://t.co/aNnm6pGaLU https://t.co/EcW0JOml7V— S Sport (@ssporttr) October 18, 2026