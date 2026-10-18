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Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

Galatasaray, Gençlerbirliği maçında attığı golle galibiyeti getiren Deniz Gül'e rağmen hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yıldız bir santrforu kadrosuna katarak milli futbolcuyla rekabet oluşturmayı hedefliyor. Galatasaray'ın, yıldız santrfor için kurduğu temas ve oyuncu için beklenen bonservis de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

Barcelona maçının ardından mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı-kırmızılılar, uzun süre golsüz geçen maçın 88. dakikasında güldü.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

Galatasaray'da oyuna 77. dakikada dahil olan milli futbolcu Deniz Gül, takımı adına golü kaydederek sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

Bu galibiyetle birlikte puanını 19'a çıkaran Galatasaray, zirvedeki yerini korudu.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

DENİZ GÜL MAÇIN KAHRAMANI OLDU

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın kahramanı olan Deniz Gül, attığı golle teknik heyetin elini güçlendirdi.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

OSIMHEN'İN YEDEĞİ OLMASI BEKLENİYORDU

Victor Osimhen'in ardından takımın yedek forveti konumunda bulunan milli futbolcunun, sezonun geri kalanında da benzer bir rol üstlenmesi bekleniyordu.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

YÖNETİMİN PLANI FARKLI

Ancak Galatasaray yönetiminin, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili farklı bir planlama yapabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

AVRUPA'DAN BİRÇOK İSİM GÜNDEMDE

Özellikle ocak ayı transfer döneminde gol yollarında alternatifleri artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Avrupa'dan birçok ismi gündemine alıyor.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

DAHA FAZLA KATKI YAPABİLECEK BİR İSİM ARANIYOR

Yönetimin hedefinde, Osimhen'in yükünü hafifletebilecek ve hücum rotasyonuna daha fazla katkı sağlayabilecek bir golcü bulunuyor.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

DÜŞÜK BONSERVİSLİ BİR SANTRFOR GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılılar, kadroya katılacak yeni santrfor ile Deniz Gül arasında forma rekabeti oluşturmayı hedeflerken devre arasında yüksek bonservis bedelleri ödemeden hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

Bu doğrultuda, Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi belli oldu.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

GALATASARAY'DA RICHARLISON SESLERİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan ayrılması beklenen Richarlison'u gündemine aldı.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

OCAK AYINDA AYRILABİLİR

29 yaşındaki santrforun, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle ocak ayında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

10 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin de oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ve bonservis beklentisini 10 milyon euro seviyesine indirdiği iddia edildi.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

TRANSFER BEDELİ YÜKSEK BULUNDU

Galatasaray'ın ise transfer için istenen bonservis bedelini yüksek bulduğu ve sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

TRABZONSPOR DA İLGİLENMİŞTİ

Brezilyalı oyuncuyla yaz transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor da ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

EVERTON'DAN 58 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

2022 yazında Everton'dan Tottenham'a 58 milyon euro karşılığında transfer olan Richarlison, Kuzey Londra ekibiyle çıktığı 134 maçta 32 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

YERİNİ MARMOUSH'A KAPTIRDI

Bu sezon yerini Omar Marmoush'a kaptıran yıldız oyuncu, Tottenham ile 2 maçta toplam 158 dakika süre bulabildi.

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