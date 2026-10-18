Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi

Galatasaray, Gençlerbirliği maçında attığı golle galibiyeti getiren Deniz Gül'e rağmen hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yıldız bir santrforu kadrosuna katarak milli futbolcuyla rekabet oluşturmayı hedefliyor. Galatasaray'ın, yıldız santrfor için kurduğu temas ve oyuncu için beklenen bonservis de belli oldu. İşte detaylar...