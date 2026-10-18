Galatasaray'da Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku! Yıldız santrfor için harekete geçildi
Galatasaray, Gençlerbirliği maçında attığı golle galibiyeti getiren Deniz Gül'e rağmen hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yıldız bir santrforu kadrosuna katarak milli futbolcuyla rekabet oluşturmayı hedefliyor. Galatasaray'ın, yıldız santrfor için kurduğu temas ve oyuncu için beklenen bonservis de belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Barcelona maçının ardından mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı-kırmızılılar, uzun süre golsüz geçen maçın 88. dakikasında güldü.