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Açılışı Arda yaptı Real Madrid farklı kazandı!

La Liga'nın 9. haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in açılış golünü attığı karşılaşmada Real Madrid, Sevilla'yı farklı mağlup etti.

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Açılışı Arda yaptı Real Madrid farklı kazandı!

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Sevilla, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Arda Güler, 37 ve 63. (p) dakikalarda Kylian Mbappe ve 82. dakikada Yan Diomande kaydetti. Sevilla'nın 80. dakikada Manuel Bueno ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

ARDA GÜLER 78 DAKİKA OYNADI

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan ve takımının ilk golünü kaydeden Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Sevilla 14 puanda kaldı.

Arda Güler'den Sevilla'ya nefis gol! İzle...

#Real Madrid #Sevilla #Arda
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