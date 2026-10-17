Werder Bremen-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Werder Bremen-Paderborn karşı karşıya gelecek. Werder Bremen'in sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Werder Bremen-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...