Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hamburg ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Hamburg'un sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...