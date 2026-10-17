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Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hamburg ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Hamburg'un sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...

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Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hamburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Hamburg'un evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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HAMBURG-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Hamburg-Stuttgart maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

HAMBURG-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Hamburg-Stuttgart maçı TSİ 16.30'da oynanacak.

HAMBURG-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Hamburg-Stuttgart maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

#Stuttgart #Hamburg #Almanya Bundesliga
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