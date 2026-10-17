Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hamburg ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Hamburg'un sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hamburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Hamburg'un evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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HAMBURG-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?
Hamburg-Stuttgart maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.
HAMBURG-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?
Hamburg-Stuttgart maçı TSİ 16.30'da oynanacak.
HAMBURG-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Hamburg-Stuttgart maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.