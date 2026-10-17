Roma-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri
İtalya Serie A’da Roma ile Genoa kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maç öncesi gelişmeleri merak ediyor. İşte Roma-Genoa maçının tüm detayları...
İtalya Serie A'da Roma ile Genoa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar…
ROMA-GENOA MAÇI NE ZAMAN?
Roma ile Genoa arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, İtalya futbolunun takip edilen maçları arasında yer alıyor.
ROMA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma-Genoa karşılaşması, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi belirtilen saatte canlı olarak takip edebilecek.
ROMA-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?
Roma ile Genoa arasında oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak. Maçı televizyondan veya dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı ilgili yayın kanallarından takip edebilecek.