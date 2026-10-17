Roma-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

İtalya Serie A’da Roma ile Genoa kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maç öncesi gelişmeleri merak ediyor. İşte Roma-Genoa maçının tüm detayları...