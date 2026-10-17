Venezia-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

İtalya futbolunda Venezia-Napoli heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte maçın detayları...

İtalya futbolunda Venezia ile Napoli karşı karşıya gelecek. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar…

VENEZIA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

Venezia ile Napoli arasındaki karşılaşma, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele saat 16.00'da başlayacak.

VENEZIA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Venezia-Napoli karşılaşmasının başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak açıklandı. Futbolseverler, mücadeleyi belirtilen saatte canlı olarak takip edebilecek.

VENEZIA-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezia ile Napoli arasında oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak. Mücadeleyi televizyondan veya dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, yayın saatinde ilgili kanalları ve platformu takip edebilecek.