Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

İtalya Serie A’da Bologna ile Inter kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maç öncesi gelişmeleri merak ediyor. İşte Bologna-Inter maçının tüm detayları...