Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri
İtalya Serie A’da Bologna ile Inter kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maç öncesi gelişmeleri merak ediyor. İşte Bologna-Inter maçının tüm detayları...
İtalya Serie A'da Bologna ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar…
BOLOGNA-INTER MAÇI NE ZAMAN?
Bologna ile Inter arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.
BOLOGNA-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Bologna-Inter karşılaşması, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Futbolseverler, İtalya Serie A'daki mücadeleyi bu saatten itibaren takip edebilecek.
BOLOGNA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Bologna ile Inter arasında oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak. Maçı televizyondan veya dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayın kanallarından takip edebilecek.