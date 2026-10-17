Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Schalke 04 ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Schalke'nin sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...