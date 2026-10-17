Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Schalke 04 ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Schalke'nin sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Schalke 04 ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Schalke'nin evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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SCHALKE 04-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN?
Schalke 04-Mainz 05 maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.
SCHALKE 04-MAINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA?
Schalke 04-Mainz 05 maçı TSİ 16.30'da oynanacak.
SCHALKE 04-MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?
Schalke 04-Mainz 05 maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.