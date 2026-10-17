Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Valencia ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Valencia'nın sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...