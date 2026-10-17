Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Valencia ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Valencia'nın sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Valencia ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Valencia'nın evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?
Valencia-Athletic Bilbao maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.
VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Valencia-Athletic Bilbao maçı TSİ 22.00'de oynanacak.
VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Valencia-Athletic Bilbao maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.