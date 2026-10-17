Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Real Betis'in sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...