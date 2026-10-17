Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Real Betis'in sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Real Betis'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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REAL BETIS-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Real Betis-Barcelona maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.
REAL BETIS-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Betis-Barcelona maçı TSİ 19.30'da oynanacak.
REAL BETIS-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Betis-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.