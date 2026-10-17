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Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Real Betis'in sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...

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Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Real Betis'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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REAL BETIS-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Real Betis-Barcelona maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

REAL BETIS-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis-Barcelona maçı TSİ 19.30'da oynanacak.

REAL BETIS-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

#Real Betis #İspanya La Liga #Barcelona
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