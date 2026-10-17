Bayern Münih-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, dev karşılaşmanın yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor. İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar...