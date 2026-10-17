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Manchester City evinde Ipswich Town'ı mağlup etti!

İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Manchester City evinde Ipswich Town'ı mağlup etti. İşte detaylar…

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Manchester City evinde Ipswich Town'ı mağlup etti!

İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Manchester City evinde Ipswich Town'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Phil Foden, 34. ve 69. dakikalarda ise Erling Haaland kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 21. dakikada Daizen Maeda ve 90. dakikada penaltıdan Zian Fleming'den geldi.

Bu sezon Premier Lig'de 7'de 7 yapan Manchester City liderliğini sürdürdü.

Ipswich Town ise 9 puanda kaldı.

#Ipswich Town #Daizen Maeda #Erling Haaland #Phil Foden #Premier Lig #Manchester City
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