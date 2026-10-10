Atletico Madrid, Alaves engelini aştı! Fenerbahçe'nin rakibi hata yapmadı
Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakiplerinden Atletico Madrid, LaLiga'nın 8. haftasında deplasmanda Alaves'i 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampionlar Ligi'ndeki rakiplerinden Atletico Madrid, İspanya LaLiga'nın 8. haftasında deplasmanda Alaves ile karşı karşıya geldi. Mendizorroza Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Grimaldo ve 87. dakikada Romero kaydetti. Ev sahibi Alaves'in tek golü ise 45+6. dakikada penaltıdan Boye'den geldi.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Alaves'te Angel Perez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan ev sahibi ekip, mücadelenin son bölümünde Atletico Madrid'in üstünlük golüne engel olamadı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 19'a yükseltti. Alaves ise haftayı 11 puanla tamamladı.