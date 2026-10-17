Atletico Madrid, Espanyol deplasmanında son dakika golüyle kazandı!

İspanya La Liga’nın 9. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Espanyol’u 89. dakikada Alex Baena’nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Diego Simeone’nin öğrencileri bu galibiyetle puanını 22’ye yükselterek zirve takibini sürdürdü ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.