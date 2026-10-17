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Brentford-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brentford ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Brentford'un evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Brentford-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Brentford-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brentford ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Brentford'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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BRENTFORD-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Brentford-Liverpool maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) 17.00'de oynanacak.

BRENTFORD-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Brentford-Liverpool maçı beIN SPORTS MAX 2'de canlı olarak yayınlanacak.

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