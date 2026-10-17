Brentford-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brentford ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Brentford'un evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Brentford-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...