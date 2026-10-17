Brentford-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brentford ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Brentford'un evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Brentford-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brentford ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Brentford'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BRENTFORD-LIVERPOOL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
BRENTFORD-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Brentford-Liverpool maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) 17.00'de oynanacak.
BRENTFORD-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Brentford-Liverpool maçı beIN SPORTS MAX 2'de canlı olarak yayınlanacak.