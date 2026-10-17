Elversberg-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bundesliga maçının yayın bilgileri

Almanya Bundesliga’da Elversberg ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Elversberg-Augsburg maçının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Almanya Bundesliga'da Elversberg ile Augsburg karşı karşıya gelecek. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 16.30'da başlayacak. Spiesen-Elversberg kentindeki Waldstadion Kaiserlinde'de oynanacak karşılaşmanın Türkiye'deki yayın durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Elversberg-Augsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri…

ELVERSBERG-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN?

Elversberg ile Augsburg arasındaki karşılaşma, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Almanya Bundesliga kapsamında gerçekleştirilecek mücadelede iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

ELVERSBERG-AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?



Elversberg-Augsburg karşılaşması, Türkiye saatiyle 16.30'da başlayacak. Futbolseverler, maçın başlangıç saatini takip ederek mücadeleye ilişkin gelişmeleri izleyebilecek.

ELVERSBERG-AUGSBURG HANGİ KANALDA?

Elversberg ile Augsburg arasında oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalından canlı yayımlanmayacağı belirtiliyor.